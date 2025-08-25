DraftKings rilancia sui prediction markets con una nuova domanda alla NFA

DraftKings torna a muoversi con decisione nell’ambito dei prediction markets. L’operatore di scommesse sportive ha infatti ripresentato domanda di adesione alla National Futures Association (NFA) attraverso la controllata Gus III Holdings LLC, chiedendo l’autorizzazione a operare sia come società di swap sia come Introducing Broker.

Il nuovo filing, depositato lo scorso 24 giugno, potrebbe aprire la strada a un ingresso diretto della società nei mercati di previsione regolamentati, ponendola in concorrenza con operatori come Underdog, PrizePicks e Fanatics, anch’essi già impegnati a ottenere riconoscimenti ufficiali. DraftKings aveva presentato una prima istanza tramite Gus II Holdings, ritirata però ad aprile.

La scelta di rilanciare conferma la strategicità del progetto. Tra i nomi collegati alla nuova domanda figurano il CEO Jason Robins, il CFO Alan Ellingson e il co-fondatore Paul Liberman. Non a caso, lo stesso Robins, durante la conference call sui risultati del secondo trimestre, aveva anticipato che la società stava “esplorando attivamente” i prediction markets ed era in “fase di monitoraggio”. In parallelo, DraftKings avrebbe anche valutato l’ingresso nel settore tramite acquisizioni, tra cui l’ipotesi di rilevare Railbird, già approvata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) come Designated Contract Market (DCM).

La concorrenza si è fatta intanto più serrata. Underdog ha presentato due diverse richieste ad aprile, una con UDM LLC e un’altra con G&B Broker, mentre PrizePicks ha inoltrato domanda a maggio tramite Performance Predictions II LLC per ottenere lo status di Swap Firm e Futures Commission Merchant (FCM). A maggio anche Fanatics Betting & Gaming ha depositato un filing tramite Morton St. Trading OpCo, successivamente ampliato fino a comprendere anche l’autorizzazione come Forex Firm.

Va ricordato che l’iscrizione alla NFA non è necessaria per operare nei prediction markets: Kalshi, già riconosciuto dalla CFTC come DCM, non è ad esempio un membro. Tuttavia, diventa essenziale per le società che intendono agire come FCM, collegando i clienti agli exchange regolamentati e sottoponendosi a controlli etici e di compliance.

Le prospettive economiche sono significative: solo nel secondo trimestre, Robin Hood, che opera come FCM fornendo accesso ai contratti di eventi di Kalshi, ha gestito transazioni per circa 1 miliardo di dollari, generando circa 10 milioni di dollari di ricavi con margini operativi contenuti.

