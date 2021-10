DraftKings-Entain: addio al matrimonio stellare da 22,5 miliardi di dollari

DraftKings Inc. ha dichiarato che non farà un’offerta finale per Entain Plc, mettendo la parola fine al possibile accordo dal valore di circa $ 22,5 miliardi annunciato il 19 settembre

DraftKings Inc. ha dichiarato che non farà un’offerta finale per Entain Plc, mettendo la parola fine al possibile accordo dal valore di circa $ 22,5 miliardi annunciato il 19 settembre scorso.

DraftKings aveva fatto un’offerta da 2.800 pence per azione di Entain, proprietario dei bookmaker britannici Ladbrokes e Coral. L’offerta rappresentava un premio del 43% rispetto al prezzo delle azioni in quel momento e migliorava rispetto a un’offerta precedente di 2.500 pence. Le azioni Entain sono scese del 6,2% negli scambi a Londra martedì alle 15:30, mentre le azioni di DraftKing sono aumentate del 6,5% nei primi scambi di New York.

A metà ottobre Entain aveva concesso ancora un mese a DraftKings per fare un’offerta definitiva. Le regole di acquisizione del Regno Unito abbligavano DraftKings a confermare la sua ferma intenzione di concludere un accordo, e fare un’offerta entro sei mesi dalla scadenza originale del 19 ottobre.

“Sulla base delle migliori capacità tecnologiche e di prodotto e del marchio leader, siamo molto fiduciosi nella nostra capacità di mantenere una posizione di leadership e raggiungere i nostri piani di crescita a lungo termine nel mercato nel Nord America “, ha dichiarato oggi Jason Robins, amministratore delegato di DraftKings.

MGM Resorts International ha cercato di acquistare Entain all’inizio di quest’anno per $ 11 miliardi, ma l’offerta non era stata valutata positivamente dal gruppo britannico. Chissà se ora, MGM Resorts decida di fare una nuova offerta per acquisire totalmente Entain.

PressGiochi