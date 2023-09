DraftKings e la gaffe dell’11 settembre

Il colosso americano delle scommesse ha dovuto fare pubblica ammenda per aver offerto una scommessa sul tema dell’11 settembre, basata sulle vittorie di tre squadre di New York nelle partite

Il colosso americano delle scommesse ha dovuto fare pubblica ammenda per aver offerto una scommessa sul tema dell’11 settembre, basata sulle vittorie di tre squadre di New York nelle partite di ieri, in coincidenza con il 22° anniversario degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

La società con sede a Boston ha iniziato domenica sera a offrire la scommessa “Never Forget”, utilizzando un termine spesso applicato agli attacchi terroristici. Sommettendo $ 100 sulle vittorie di Yankees e i Mets della Major League Baseball e dei Jets nella NFL, se ne sarebbero guadagnati $ 651.

Diversi post su X mostravano screenshot della scommessa offerta da DraftKings seguiti da commenti negativi. Dalla tarda mattinata di lunedì la scommessa non era più disponibile.

“Ci scusiamo sinceramente per il discorso condiviso brevemente in commemorazione dell’11 settembre”, ha affermato la società in una dichiarazione pubblicata su X. “Rispettiamo il significato di questo giorno per il nostro Paese e soprattutto per le famiglie di coloro che sono stati direttamente interessato.”

Pressgiochi