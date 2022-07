Doppio mandato. Endrizzi (M5S): “Non avevo intenzione di ricandidarmi. Ho lavorato al meglio su temi come il gioco d’azzardo”

Molte persone (amici, colleghi e attivisti i più vicini) già conoscevano la mia intenzione di non ricandidarmi comunque.

Ho svolto – scrive il senatore Giovanni Endrizzi commentando lo stop dei due mandati imposto da Grillo – due mandati lavorando al meglio delle mie possibilità, su temi complessi, come il gioco d’azzardo e le sue connessioni con le mafie, in due distinte commissioni di inchiesta parlamentari.

Ho maturato conoscenza e coscienza dei delicati equilibri sociali, e degli interessi economici, finanziari, politici che vi sono connessi.

In questi anni abbiamo ottenuto traguardi storici: la pubblicità dell’azzardo, insidiosa soprattutto per i più giovani, oggi è vietata.

Ci sono stati anche passaggi a vuoto e impegni che in questa legislatura non si sono compiuti, come una riforma che innalzi il livello di protezione per i cittadini.

E’ giusto ora che altri prendano il testimone e lo portino avanti con ancora più determinazione.

Io resto a disposizione del Movimento 5 Stelle per accelerare il loro avvio e sviluppare una azione ancora più efficace e solida.

Il Movimento sarà finito quando l’Italia sarà finalmente ciò che può diventare.

C’è ancora un incomprimibile bisogno che la grande opera di rinnovamento politico, economico, sociale che abbiamo prodotto abbia continuità.

Vorrò ricordarvi, magari nei prossimi giorni, cosa ha portato questo Movimento nella prima legislatura come proposta e in questa come realizzazione, nei fatti, nel pensiero e nella qualità della vita.

Abbiamo dimostrato di saper fare, saper apprendere, saper crescere. E di saper mantenere una chiara visione del futuro. Dunque avanti.

PressGiochi