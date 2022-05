Dopo Rho, anche Arese si dota di un regolamento contro il gioco d’azzardo patologico

Dopo il comune di Rho, anche quello di Arese (MI) per contrastare il gioco d’azzardo patologico ha approvato un nuovo regolamento che regola l’attività delle sale giochi e ne riduce gli orari. In municipio, consapevoli che l’alta e capillare diffusione del gioco d’azzardo lecito è un problema, si sono attivati per cercare di arginare il fenomeno.

Preoccupano i dati forniti il 17 giugno 2021 dall’Asst Rhodense che indicano che dal 2017 al 2019 è aumentato il totale delle persone prese in carico e per il 2020 si è registrata una lieve diminuzione. Se si consideri che negli anni i volumi di gioco in Arese sono aumentati, passando da un giocato del 2017 di 9.247.959,83 euro a 9.882.858,82 euro del 2019. E’ anche cresciuta la spesa passando da 3.046.749,53 euro del 2017 a 3.240.519,71 euro del 2019, è evidente che il gioco costituisce una seria criticità.

Non solo. Le coincidenze del giocato con le somme di vincite e spesa fanno supporre che a giocare sia soprattutto una platea abituale, che pratica il gioco come attività frequente. Il rischio è di poter cadere nel gioco patologico e nascondere le proprie difficoltà sotto altre voci (depressione, problemi lavorativi, comportamenti antisociali). Da qui l’esigenza – secondo l’amministrazione – di intervenire per ridurre gli effetti pregiudizievoli per la salute dei cittadini, soprattutto i fragili, per il risparmio delle famiglie, per la continuità affettiva e il benessere delle relazioni familiari.

Il comune ha quindi approvato un nuovo regolamento per prevenire e contrastare il gioco ed emanando un’ordinanza sindacale per disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.

PressGiochi