Donne e lavoro. Un pdl alla Camera chiede aumento dei proventi da Awp e Vlt, ma il Servizi studi frena

Il SERVIZIO STUDI–Dipartimento Lavoro della Camera dei Deputati interviene in merito al progetto di legge recante ‘Misure a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e per la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro’.

Lo fa, nello specifico, commentando la disposizione secondo la quale su provvede alla copertura finanziaria delle proposte inserite nella norma in mediante i maggiori introiti derivanti da una serie di disposizioni tra cui l’ aumento dei proventi dai giochi (apparecchi da intrattenimento AWP e VLT) in modo da assicurare maggiori entrati pari a 500 milioni a decorrere dal 2019.

Il servizio studi spiega però che : “Riguardo alla norma in esame, si segnala che essa non appare rispondente alle prescrizioni della legge di contabilità e di finanza pubblica, la quale richiede, per ciascun anno e per ogni intervento, l’esatta quantificazione degli oneri e l’individuazione di risorse certe poste a copertura”.

PressGiochi