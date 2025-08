Domani si apre SAGSE Paraguay 2025: a Ciudad del Este il futuro del gaming latinoamericano

Dal 6 all’8 agosto, l’Hotel Casino Acaray di Ciudad del Este sarà il cuore pulsante dell’industria del gioco e delle scommesse in America Latina. Con l’apertura ufficiale di SAGSE Paraguay 2025, prende il via una nuova edizione dell’evento esclusivo dedicato a operatori, regolatori e sponsor, che promette contenuti di alto profilo, occasioni di formazione tecnica e manageriale, dibattiti strategici e networking ad altissimo livello.

Domani, mercoledì 6 agosto, la giornata inaugurale sarà interamente dedicata alla formazione: al mattino si svolgerà una sessione tecnica rivolta a personale qualificato su tematiche come manutenzione delle slot, sicurezza elettrica e validazione, mentre nel pomeriggio è prevista una masterclass riservata ai vertici aziendali, guidata da Gustavo Adamovsky, con rilascio di diploma ufficiale della UCES.

Giovedì 7 agosto il programma entrerà nel vivo con le conferenze accademiche e l’atteso Keynote Panel “Il nuovo scenario delle scommesse sportive e dei casinò online in Paraguay e LATAM”, che vedrà confrontarsi i vertici di operatori internazionali come Betsson, Pragmatic Play, Solbet e Apostala. Il dibattito si concentrerà sull’apertura del mercato paraguayano dopo la fine del monopolio, con approfondimenti su nuove regole, concorrenza, aspettative degli utenti e opportunità per gli operatori locali e internazionali.

La giornata proseguirà con un pranzo esclusivo riservato ai partner dell’evento e si concluderà in serata con una festa di chiusura pensata per consolidare le relazioni in un contesto informale e dinamico.

Venerdì 8 agosto, l’esperienza si arricchirà di un tour opzionale alle spettacolari cascate dell’Iguazú, a coronamento di un evento che si conferma tra i più rilevanti dell’intera regione.

Con contenuti selezionati, spazi riservati e una regia curata nei minimi dettagli, SAGSE Paraguay 2025 si propone come un’occasione unica per comprendere e guidare il cambiamento in un mercato in piena evoluzione.

PressGiochi