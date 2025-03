Domani sera le sfide di ritorno di Europa League e Conference League

Per l’Europa League, l’Athletic Bilbao affronta la Roma con la vittoria della squadra di casa a 1.93; per Lazio – Viktoria Plzen i bookies offrono l’1 a 1.40. In Conference League, Fiorentina – Panathinaikos vede pronosticata la vittoria della Viola a 1.64.

Domani sera, giovedì 13 marzo, riprende l’Europa League con le sfide di ritorno degli ottavi di finale.. All’Estadio San Mames di Bilbao si terrà Athletic Bilbao – Roma: il match di andata ha visto imporsi i giallorossi per 2-1 sugli uomini di Valverde. Per questo match i pronostici di Betsson propongono la squadra di casa in netto vantaggio con l’1 bancato a 1.93. La X viene data a 3.65, mentre il segno 2 degli uomini di Ranieri è quotato più alto, a 4.05. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene bancato a 1.71, l’Over 2,5 si attesta a 2.02; il No Goal è dato a 1.80 e il Goal è quotato a 1.90. Per i risultati esatti, l’1-0 è atteso a 6.75; lo seguono l’1-1, che si attesta a 6.85, e il 2-1, dato a 8.75.

Lo stadio Olimpico sarà teatro della partita Lazio – Viktoria Plzen. Il match del turno di andata ha visto i biancocelesti vittoriosi per 2-1 sugli avversari. I bookies propongono la squadra di casa con segno 1 bancato a 1.40, mentre il segno 2 degli uomini di Koubek è dato più alto a 7.90. La X è attesa a 5.00. L’Under 2,5 viene dato a 2.02, l’Over 2,5 si attesta a 1.71; il No Goal è bancato a 1.71 e il Goal è quotato a 2.02. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è atteso a 6.50, l’1-0 è bancato a 6.85, il 2-1 si attesta a 8.75.

Sempre giovedì sera riprende la corsa anche la Conference League con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Allo stadio Franchi di Firenze si giocherà un match importante: Fiorentina – Panathinaikos; la squadra ospite ha avuto la meglio sulla Viola nella partita di andata per 3 -2. Per questo match i pronostici di Betsson offrono l’1 della squadra di Palladino a 1.64, la X viene data a 3.85, mentre il segno 2 della squadra ellenica è bancato a 5.80. Riguardo le reti, l’Under 2,5 viene dato a 1.74, l’Over 2,5 si attesta a 1.94; il No Goal è bancato a 1.71 e il Goal è quotato a 1.98.

