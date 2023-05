Si apre oggi l’Annual General Meeting dell’Euromat: per l’Italia presente Sapar

Si terrà oggi, martedì 9 maggio, l’Annual General Meeting dell’EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation), l’associazione europea che riunisce le aziende e gli enti che operano nel settore degli apparecchi

Si terrà oggi, martedì 9 maggio, l’Annual General Meeting dell’EUROMAT (European Gaming and Amusement Federation), l’associazione europea che riunisce le aziende e gli enti che operano nel settore degli apparecchi con e senza vincita in denaro.

Dalle 10 alle 12 gli esponenti dell’industria si ritroveranno a Zagabria, in Croazia, per discutere del bilancio del 2022 e guardare già al futuro. Per l’Italia sarà presente Sapar, nella persona del suo presidente Domenico Distante. Un’importante occasione di confronto con le realtà europee del settore dell’amusement e del gaming.

L’agenda dell’Annual General Meeting si preannuncia molto fitta. In calendario discussioni relative alle politiche di Antitrust, ma anche l’approvazione di nuovi membri dell’associazione. Ancora, i soci dell’EUROMAT dovranno analizzare ed approvare i report, i bilanci e gli esercizi finanziari del 2022 e discutere del budget per il 2023.

Infine, in scaletta anche la discussione del nuovo Statuto dell’EUROMAT oltre a questioni normative e giuridiche del settore. EUROMAT è composta da 13 membri provenienti da 11 diversi paesi europei, l’obbiettivo è quello di promuovere il dialogo con le istituzioni politiche europee per le questioni legali e politiche che interessano il settore dell’amusement e degli apparecchi da intrattenimento.

PressGiochi