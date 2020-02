Domani i casinò di Macao riapriranno i battenti, dopo la chiusura causata dal coronavirus

Il segretario alle Finanze di Macao, Lei Wai Nong, ha annunciato in una conferenza stampa che domani, giovedì 20 febbraio, i casinò potranno riaprire le proprie attività, dopo una chiusura di 15 giorni che è stata imposta per fermare la diffusione del coronavirus.

Il governo ha dichiarato in una dichiarazione che quei casinò che non sono pronti a riaprire avranno altri 30 giorni di tempo. Quelli che sono pronti a riaprire saranno soggetti a criteri che non sono stati specificati.

Sin dalla chiusura delle strutture, gli operatori della zona hanno perso molti soldi ogni giorno. Fitch Ratings stima che circa 3,3 miliardi di dollari USA di perdite per i sei operatori che lavorano a Macao.

La settimana scorsa il broker Sanford C. Bernstein ha emesso una nota in cui spiegava che l’ordine di chiusura poteva essere prorogato per un altro periodo. Secondo le autorità, la decisione arriva dopo la mancata registrazione di nuovi casi di coronavirus in 12 giorni consecutivi. Tuttavia, il territorio aveva precedentemente segnalato 10 casi confermati di coronavirus.

Stime finanziarie – Bernstein ha segnalato perdite del 74% rispetto a febbraio 2019. “Per Macao, il breve termine sembra desolante, e il GGR è crollato a partire dal capodanno cinese a seguito della crisi del coronavirus di Wuhan”, hanno detto gli analisti Vitaly Umansky, Eunice Lee e Kelsey Zhu. Tuttavia, gli analisti concordano sul fatto che ci sarà una solida ripresa nella seconda metà dell’anno e un 2021 più forte.

