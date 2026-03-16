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Domani apre Enada Primavera: in fiera a Rimini il mondo del gaming tra business, convegni e flipper sportivo

Il taglio del nastro in programma alle ore 12:00 inaugurerà la 38esima edizione della manifestazione di IEG dedicata all’industria del gaming e dell’amusement

16 Marzo 2026

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Apriranno domani le porte della 38esima edizione di Enada Primavera, manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata all’industria del gaming e dell’amusement e promossa da SAPAR (Associazione nazionale gestori gioco di Stato), che si terrà alla Fiera di Rimini fino a giovedì 19.

L’evento di apertura è in programma alle ore 12 sul palco della Vision Arena (Padiglione C3 della fiera): interverranno Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group; Sergio D’Angelo, presidente SAPAR, associazione nazionale servizi apparecchi per pubbliche attrazioni ricreative; Francesco Bragagni, assessore alle politiche per lo sviluppo delle risorse umane, servizi civici e toponomastica, legalità, rapporti con il consiglio comunale del Comune di rimini; Andrea de Bertoldi, segretario della VI commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nonché della commissione d’inchiesta sul gioco illegale.

Per tre giorni il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco si ritroverà tra i padiglioni della Fiera di Rimini per fare il punto su una industry in continua evoluzione tecnologica e normativa grazie a un ampio programma convegnistico per l’aggiornamento professionale e alla presenza di oltre 100 brand: un ecosistema completo dove operatori, fornitori e decision maker possono confrontarsi sulle novità e i trend che stanno trasformando il mercato.

Anche per l’edizione 2026, infatti, Enada Primavera riunirà sotto lo stesso tetto i tre settori che guidano l’evoluzione del mondo del gioco e dell’intrattenimento, il land based gaming, l’online gaming – che quest’anno acquisisce un nuovo slancio all’interno della manifestazione – e il mondo dell’amusement, che spazia dai giochi da sala come biliardi, flipper e bowling alle più moderne soluzioni tra realtà virtuale e laser games, fino alle tecnologie dedicate alle strutture ricreative come parchi ed entertainment center.
PressGiochi

Fonte immagine: 17-02-2025 Rimini, Italia - IEG Enada 2025 february 17, 2025 Rimini, Italy - IEG Enada 2025

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