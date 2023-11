Domani a Roma l’Eurispes parla del riordino del gioco pubblico e del ruolo dell’offerta territoriale in Italia

Domani, mercoledì 29 novembre 2023, con ingresso dalle ore 15,00 (inizio lavori ore 15,30) alle 17,00, a Roma presso la “Sala delle Bandiere” g.c. del Parlamento europeo in Italia (Via

Domani, mercoledì 29 novembre 2023, con ingresso dalle ore 15,00 (inizio lavori ore 15,30) alle 17,00, a Roma presso la “Sala delle Bandiere” g.c. del Parlamento europeo in Italia (Via IV Novembre, 149), si svolgerà la tavola rotonda promossa dall’Osservatorio permanente su Osservatorio Giochi, Legalità e Patologie dell’Eurispes sul tema “Il riordino del gioco pubblico e il ruolo dell’offerta territoriale in Italia”.

Apre i lavori: Antonio De Donno, Procuratore della Repubblica di Brindisi e Presidente dell’Osservatorio. Sono previsti gli interventi del Prefetto Giuseppe Pecoraro, dell’On. Simonetta Matone, Camera dei Deputati, del Dottor Mario Lollobrigida, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della Prof.ssa Laura Mazza, Segretario generale Federformazione, del coordinatore del tavolo di lavoro, Alberto Baldazzi. Modera l’incontro, Emilio Albertario, giornalista.

