DNV assegna l’ESG Recognition a Brightstar Lottery

Brightstar Lottery ha ottenuto l’ESG Recognition da DNV, a conferma dell’adozione di sistemi di gestione certificati a supporto dei propri impegni in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG). Il

Brightstar Lottery ha ottenuto l’ESG Recognition da DNV, a conferma dell’adozione di sistemi di gestione certificati a supporto dei propri impegni in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG).

Il riconoscimento rilasciato da DNV, ente terzo indipendente di rilevanza internazionale, attesta che Brightstar opera attraverso sistemi di gestione certificati conformi agli standard dell’Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO), riconosciuti a livello globale, a presidio delle principali dimensioni ESG.

In uno scenario caratterizzato da aspettative crescenti da parte di clienti, stakeholder e autorità di regolamentazione, le aziende sono chiamate a dimostrare in modo sempre più strutturato, trasparente e verificabile le proprie performance in ambito ESG. L’ESG Recognition di DNV rappresenta quindi uno strumento di valutazione oggettivo e qualificato dell’approccio adottato dall’azienda.

L’integrazione dei principi ESG costituisce da tempo un elemento centrale della strategia e del modello operativo di Brightstar. Da oltre 25 anni, l’azienda sviluppa e mantiene sistemi di gestione certificati, a testimonianza di un impegno costante verso la qualità, la conformità agli standard internazionali e il miglioramento continuo. Nel corso degli anni, Brightstar ha perseguito un percorso di progressiva integrazione dei propri sistemi di gestione, rafforzando un approccio strutturato alla gestione dei rischi, alla conformità normativa e alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

“L’ottenimento dell’ESG Recognition da parte di DNV rappresenta per Brightstar un importante riconoscimento del percorso intrapreso per integrare la sostenibilità nei nostri modelli di governance e nei processi operativi. Questo risultato rafforza il nostro impegno verso una gestione responsabile, trasparente e orientata al miglioramento continuo, a beneficio di tutti i nostri stakeholder e delle comunità in cui operiamo”, afferma Cecilia Incagnoli, VP Compliance & Risk Management di Brightstar.

“La gestione strutturata delle performance ambientali, sociali e di governance è un fattore strategico che rafforza la credibilità di player che operano a livello globale. L’ottenimento dell’ESG Recognition di DNV attesta che l’impegno di Brightstar Lottery si fonda non su semplici dichiarazioni d’intenti, ma su un solido framework di sistemi di gestione certificati secondo standard internazionali. Questo fornisce una convalida indipendente del loro percorso, un segnale importante che valorizza la serietà dell’impegno verso il miglioramento continuo e che contribuisce a rafforzare la fiducia degli stakeholder e a promuovere un modello di business sempre più responsabile”, dichiara Alessandro Gerlotti, Sales Manager Italy & Adriatics in DNV.

A supporto del proprio impegno in ambito ESG, Brightstar gestisce i seguenti sistemi di gestione certificati:

Ambientale – ISO 14001

Qualità – ISO 9001

Energia – ISO 50001

Sicurezza delle Informazioni – ISO 27001

Privacy – ISO 27701

Salute e Sicurezza dei Lavoratori – ISO 45001

Continuità Operativa – ISO 22301

Anticorruzione – ISO 37001

PressGiochi