Dl Semplificazioni: proroga concessioni scommesse per due anni al costo di 7.500 euro per agenzia

Slitta di una settimana in Cdm il nuovo decreto contenente semplificazioni fiscali. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, il dl conterrà tagli alla burocrazia fiscale a alcune novità in materia di giochi e lotteria degli scontrini.

In materia di gioco, in particolare, il decreto conterrà una soluzione tecnica per la proroga delle concessioni vigenti in materia di scommesse su rete fisica che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica). Il costo della proroga per ogni agenzia sarebbe pari a 7.500 euro e di 4.500 per i corner, con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno e durata di due anni al 2024.

Per quanto riguarda la lotteria degli scontrini, dovrebbe essere introdotta l’estrazione istantanea al momento del pagamento, da verificare con un Qr code.

PressGiochi