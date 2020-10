Dl Ristori pubblicato in Gazzetta ufficiale

Il Decreto Ristori che interviene con aiuti per le aziende costrette nuovamente a chiudere per contrastare la diffusione del Covid19 è stato pubblicato sulla Gazzatta ufficiale ed entra quindi definitivamente in vigore.

Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. (20G00166) (GU Serie Generale n.269 del 28-10-2020)

