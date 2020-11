Dl Ristori: emendamento Governo chiede la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali

“La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’art. 13 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati all’Allegati 1 del presente decreto. E’ altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzato da uno scenario di di massima gravità e da un livello di rischio alto”.

E’ quanto prevede l’emendamento presentato dal Governo al dl Conversione in legge del DL 137/2020 Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all’emergenza COVID-19 (AS. 1994). Il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto in questione è fissato alle ore 18 di lunedì 16 novembre.

