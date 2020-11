Dl Ristori bis: ok dalla RGS

Ottiene la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato ed è attesa per quest’oggi la pubblicazione del decreto Ristori bis che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 e che interviene ampliando la categoria di attività cui verranno conferiti aiuti. Il testo del decreto dovrebbe confluire nel decreto Ristori già in discussione al Senato.

Ora con l’aggiornamento dell’elenco anche il Codice Ateco 920002 relativo alla gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone rientra tra le categorie che potranno accedere agli aiuti ma con ristori solo fino al 100%.

Nel primo Decreto Ristori è stato già introdotto il Codice Ateco 92.00.09 con aiuti fino al 200% per attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo).

Previsto anche il codice Ateco 932930 relativo alle sale giochi e biliardi con aiuti al 200%.

