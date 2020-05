Dl Imprese. Servizio studi: “Prorogati i pagamenti del Preu”

“Il nuovo comma 8-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, proroga dal 30 agosto al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (videolottery e newslot, di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e del relativo canone concessorio. Si chiarisce che le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020”.

E’ quanto riporta il dossier del servizio studi del Parlamento relativo al Dl Imprese.

Si legge: “Tra le finalità della disposizione, in aggiunta a quelle legate all’emergenza da COVID-19, il Governo cita nella relazione illustrativa anche le necessità di rafforzamento delle attività di controllo in relazione alla Brexit, al contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, alla lotteria nazionale degli scontrini e alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (c.d. sugar tax e plastic tax, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo) in ambito doganale”.

PressGiochi