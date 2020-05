Dl Imprese: approvato emendamento FI per la proroga dei pagamenti del Preu

I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento comma 6 lettera a) e b) e del canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020. Questo il testo dell'emendamento promosso da Forza Italia a firma Mauro D'Attis e Benedetta Fiorini e approvato ora dalla Commissione Finanze della Camera che nel pomeriggio ha incassato il parere favorevole del Governo sulla proposta....

