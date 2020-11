Dl Immigrazione: inammissibile proposta Lega su dipendenza da gioco d’azzardo

Inammissibile in quanto relativo a questioni non oggetto in alcun modo dell’intervento legislativo. Così è stato dichiarato l’emendamento a firma Igor Iezzi della Lega che proponeva specifici obblighi per i fornitori di servizi media audiovisivi relativi alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco.

La proposta della Lega è stata presentata in Commissione Affari Costituzionali della Camera durante la discussione del disegno di legge immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Al provvedimento cono stati presentati in questi giorni ben 1.500 proposte emendative.

La proposta Lega bocciata dalla Commissione chiedeva che i fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano a ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall’eccesso di dipendenza dal gioco.