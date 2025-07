DL Grandi Eventi Sportivi, Prestipino (PD): “Favorevoli alle misure di contrasto al match-fixing, ma serve anche prevenzione sopratutto tra i giovani”

È stato avviato ieri 23 luglio l’esame del DL 96/2025 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi” in Aula alla Camera. Negli scorsi giorni, il

Negli scorsi giorni, il decreto legge ha ottenuto parere favorevole nella Commissione referente.

In particolare, presentando il decreto legge in Aula è stato ricordato che: “L’articolo 6, anch’esso modificato in sede referente, innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura generale dello Sport presso il CONI. Durante la sede referente, si è inserita una norma volta a consentire alle autorità amministrative competenti di avvalersi, a tali fini, anche dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia”.

Nel corso del dibattito successivo, è intervenuta l’onorevole Patrizia Prestipino (PD): “L’articolo 6, match fixing, innova la disciplina sul contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite. Accogliamo con favore le misure di contrasto ai flussi anomali di scommesse e il rafforzamento del coordinamento tra giustizia sportiva e autorità amministrative. Tuttavia, ci chiediamo perché non si sia colta l’occasione per introdurre anche misure di prevenzione, educazione e formazione, soprattutto nei settori giovanili e dilettantistici, dove il rischio di infiltrazione è molto più alto”.

