DL Grandi Eventi Sportivi: presentati odg sul contrasto al match-fixing e flussi anomali di scommmesse

Nella seduta di oggi alla Camera prosegue l’esame del decreto legge 96/2025 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

È prevista la discussione e la votazione degli ordini del giorno, tra questi tre riguardano l’articolo 6 del DL quindi al contrasto del fenomeno del match-fixing e ai flussi anomali di scommesse.

Percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione sul match-fixing al centro dell’odg presentato dall’onorevole Soumahoro (AVS):

“La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 del provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing innovando la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

il fenomeno del match-fixing costituisce una delle problematiche più complesse ed insidiose nell’ambito del diritto sportivo, nonché una minaccia sostanziale all’integrità della pratica sportiva e delle competizioni;

deve essere dunque promossa una sinergia tra i vari soggetti coinvolti del settore sportivo, dagli operatori delle scommesse alle istituzioni pubbliche, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno e preservare l’autenticità delle competizioni sportive attraverso un impegnocostante e condiviso;

in particolare deve essere sviluppata, soprattutto tra i giovani, una cultura della competizione sportiva basata sul rispetto e sulla legalità,

impegna il Governo:

a definire, con i soggetti coinvolti, percorsi educativi e campagne informative di sensibilizzazione sul match-fixing, con l’obiettivo di prevenire e contrastare, attraverso la condivisione di buone prassi, il fenomeno della corruzione nelle competizioni sportive.

9/2488-A/1. Soumahoro”.

L’odg di Grippo (Azione) prevede l’introduzione della possibilità per le procure federali e la procura generale dello Sport di richiedere ai concessionari di scommesse autorizzati informazioni utili nel corso di procedimenti penali, tra cui i dati sui flussi di gioco e gli estremi dei conti di gioco.

“La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 del provvedimento in esame modifica l’articolo 2 della legge n. 401 del 1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di « frode in competizioni sportive ». Nello specifico, viene innovata la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

tuttavia, al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, si profila necessario agevolare l’accesso a dati rilevanti sui flussi di gioco da parte delle Procure federali e della Procura Generale dello Sport;

attualmente, l’accesso ad informazioni in possesso dei concessionari di scommesse autorizzati è ostacolato da opposizioni legate alla tutela della privacy, le quali limitano fortemente l’efficacia delle indagini sportive,

impegna il Governo:

ad accompagnare l’attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre obblighi di cooperazione, compatibili con la normativa vigente sulla protezione dei dati nonché la Convenzione di Macolin, affinché le procure federali e la Procura Generale dello Sport possano richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati.

9/2488-A/9. Grippo”.

Infine, un odg presentato da Quartini, Caso, Amato e Orrico (Movimento 5 Stelle) impegna il Governo a promuovere l’adozione di meccanismi di collaborazione tra gli Stati membri per monitorare e contrastare il fenomeno delle scommesse sportive sospette e per lo scambio di buone pratiche, dati e informazioni tra autorità amministrative, forze dell’ordine e organismi sportivi.

“La Camera,

premesso che:

l’articolo 6 del provvedimento all’esame, in relazione alla disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevede un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI;

durante l’esame in sede referente è stato approvato con riformulazione un emendamento del gruppo M5S finalizzato a consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse alle autorità amministrative competenti attraverso sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale; il testo originario dell’emendamento precisava altresì che attraverso l’uso di Intelligenza Artificiale e data analytics, si potessero ricavare informazioni dai dati estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, rilevare transazioni sospette, ampliando il tutto con un « sistema di early warning », in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

l’approvazione in sede referente di un emendamento che consente l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il rilevamento di flussi anomali di scommesse rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di tali fenomeni, tuttavia, al fine di rafforzare ulteriormente l’efficacia del contrasto alle scommesse illecite, si ritiene necessario prevedere meccanismi di cooperazione a livello europeo e l’istituzione di task force miste, composte da forze dell’ordine e organi sportivi, per garantire interventi tempestivi e mirati,

impegna il Governo:

a promuovere l’adozione di meccanismi strutturati di cooperazione tra gli Stati membri per il monitoraggio e il contrasto delle scommesse sportive sospette, così come lo scambio di buone pratiche, anche mediante lo scambio tempestivo di informazioni e dati tra autorità amministrative,

forze dell’ordine e organismi sportivi; a sostenere, nelle sedi opportune, l’istituzione di task force miste a livello nazionale ed europeo, composte da rappresentanti delle forze dell’ordine e degli organi sportivi, dotate di poteri operativi per condurre interventi rapidi e mirati contro le attività illecite legate alle scommesse.

9/2488-A/37. Quartini, Amato, Caso, Orrico”.

