DL Grandi Eventi Sportivi: arriva l’ok per gli odg su match-fixing e flussi anomali di scommesse

Durante la seduta di ieri 24 luglio alla Camera, il rappresentate del Governo Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha espresso parere favorevole sui tre ordini del giorno relativi all’articolo 6 del DL 96/25 recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

In particolare, sull’ordine del giorno n. 9/2488 -A/1 dell’onorevole Soumahoro (AVS), Abodi esprime parere favorevole con una riformulazione: “Il parere è favorevole con la seguente riformulazione: impegna il Governo a definire, con tutti i soggetti coinvolti, comprese le istituzioni del mondo dello sport, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori percorsi educativi e campagne informative di sensibilizzazione sul match-fixing, con l’obiettivo di prevenire e contrastare, attraverso la condivisione di buone prassi, il fenomeno della corruzione nelle competizioni sportive”.

La riformulazione è stata accolta.

L’odg presentato dall’onorevole Grippo (Azione), che prevede la possibilità per le procure federali e la procura generale dello Sport di richiedere ai concessionari di scommesse autorizzati informazioni utili nel corso di procedimenti penali, ha ricevuto parere favorevole ma – anche in questo caso- con riformulazione: “Il parere è favorevole con riformulazione: impegna il Governo a valutare l’opportunità di accompagnare l’attuazione delle misure recate dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative volte a introdurre obblighi di cooperazione”.

Anche questa riformulazione è stata accolta.

Ed infine, parere favorevole per l’ordine del giorno n. 9/2488-A/37 dell’onorevole Quartini (M5S) che impegna il Governo a promuovere l’adozione di meccanismi di collaborazione tra gli Stati membri per monitorare e contrastare il fenomeno delle scommesse sportive sospette e per lo scambio di buone pratiche, dati e informazioni tra autorità amministrative, forze dell’ordine e organismi sportivi.

