DL Fiscale, AVS propone nuovamente l’incremento del 5% dell’imposta unica sui giochi per finanziare il Fondo per dipendenze

20 Maggio 2026 - 11:59
Negli scorsi giorni, è stato approvato dal Senato il decreto legge n. 38/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Ora approda in aula alla Camera dei deputati. Sono
Negli scorsi giorni, è stato approvato dal Senato il decreto legge n. 38/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Ora approda in aula alla Camera dei deputati. Sono stati presentati degli emendamenti, tra questi uno in materia di giochi pubblici.
Presentato dai deputati Dori, Borrelli e Grimaldi (AVS), l’emendamneto ricalca quello già presentato e respinto durante l’esame in Senato.
Anche in questo caso, l’emendamento prevede un incremento di cinque punti percentuali dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi. Le maggiori entrate derivanti da tale aumento sarebbero destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche.
Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento
Art. 12-ter.
(Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)
PressGiochi