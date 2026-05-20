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DL Fiscale, AVS propone nuovamente l’incremento del 5% dell’imposta unica sui giochi per finanziare il Fondo per dipendenze

Negli scorsi giorni, è stato approvato dal Senato il decreto legge n. 38/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Ora approda in aula alla Camera dei deputati. Sono

20 Maggio 2026

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Negli scorsi giorni, è stato approvato dal Senato il decreto legge n. 38/2026 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica”. Ora approda in aula alla Camera dei deputati. Sono stati presentati degli emendamenti, tra questi uno in materia di giochi pubblici.

Presentato dai deputati Dori, Borrelli e Grimaldi (AVS),  l’emendamneto ricalca quello già presentato e respinto durante l’esame in Senato.

Anche in questo caso, l’emendamento prevede un incremento di cinque punti percentuali dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi. Le maggiori entrate derivanti da tale aumento sarebbero destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’emendamento

Art. 12-ter.

(Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all’articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

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