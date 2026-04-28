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DL Fiscale, FdI chiede l’aumento dell’imposta unica per casinò online e poker cash

Nel corso dell’esame in prima lettura del Decreto Legge 38/2026 (cosiddetto “DL Fiscale”), i senatori di Fratelli d’Italia Ambrogio e Tubetti hanno presentato un emendamento che interviene in modo diretto

28 Aprile 2026

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Nel corso dell’esame in prima lettura del Decreto Legge 38/2026 (cosiddetto “DL Fiscale”), i senatori di Fratelli d’Italia Ambrogio e Tubetti hanno presentato un emendamento che interviene in modo diretto sulla tassazione del settore dei giochi pubblici online.

Il prosieguo dell’esame referente presso la Commissione Finanze del Senato è previsto per oggi, martedì 28 aprile 2026, a partire dalle ore 15.30, e tra le proposte depositate figura anche la numero 12.0.10.

Il testo dell’emendamento

L’emendamento introduce un nuovo articolo:

“Art. 12-bis
(Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.
  2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all’articolo 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”

 Ambrogio, Tubetti

L’imposta verrebbe applicata ai giochi di sorte a quota fissa online, come i casinò digitali, con esclusione del lotto e dei giochi ad esso collegati, e i giochi di carte a distanza in modalità non a torneo, cioè principalmente il poker “cash” online.

La finalità indicata nell’emendamento è esplicitamente sociale: le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’aliquota verrebbero destinate al rafforzamento del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche, strumento utilizzato per finanziare interventi di prevenzione, cura e assistenza legati anche al disturbo da gioco d’azzardo.

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com

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