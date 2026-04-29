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DL Fiscale, emendamento Gruppo Misto: aumento del 5% dell’imposta sui giochi per finanziare Fondo per le dipendenze

È iniziato l’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” in Commissione Finanze e

29 Aprile 2026

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È iniziato l’esame del disegno di legge recante “Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica” in Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

Sono stati già presentati degli emendamenti, tra questi anche il 12.0.9 a firma dei senatori Magni, De Cristofaro e Cucchi (Gruppo Misto) relativo all’incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’emendmaento.

12.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

“Art. 12-bis

(Incremento dell’aliquota dell’imposta unica sui giochi)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’aliquota dell’imposta unica sui giochi di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all’articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.”.

 

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