Dl Alluvioni. Vaccari (PD): “Sbagliato reperire risorse dal gioco d’azzardo”

“Si utilizzeranno la sofferenza e l’indebitamento di tanti, troppi cittadini del nostro Paese per dare solidarietà alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna. Un paradosso assurdo voluto dal governo che ha deciso di promuovere e aumentare le giocate d’azzardo per fare cassa e trovare così i soldi necessari per finanziare la ricostruzione. Una scelta sbagliata come ha giustamente sottolineato Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II”.

Così Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura commentando il dl Alluvioni che prevede di introdurre a partire da oggi, 7 luglio, una nuova estrazione per Lotto e Superenalotto per reperire fondi da devolvere alle regioni alluvionate.

“Il governo – prosegue – così decide di utilizzare il gioco d’azzardo come pilastro fondamentale del suo sistema economico producendo effetti devastanti in decine di migliaia di cittadini che saranno catturati dal giro criminale che ruota intorno all’usura e all’indebitamento quali conseguenze dell’attività ludopatica”. “Le risorse per la Romagna, che vanno immediatamente garantite, si trovino altrove a cominciare da quei grandi interessi, che in maniera speculativa, si sono avvantaggiate della crisi energetica. Ma si sa quel fronte per la destra non va toccato, meglio riservare le attenzioni erariali sulla povera gente”, conclude.

PressGiochi