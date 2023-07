Dl Alluvioni. Quartini (M5S): “Nuove estrazioni alle lotterie promuovono gioco d’azzardo e patologie”

Il Decreto Alluvioni presenta comunque diverse criticità. Non condivido la scelta di reperire risorse attraverso l’aumento del prezzo dei biglietti dei musei e, soprattutto, attraverso l’introduzione di giocate settimanali aggiuntive per il Lotto e il Superenalotto. In tal modo si introducono ulteriori occasioni per promuovere il gioco d’azzardo, con gravi ripercussioni per quanto riguarda le patologie correlate”.

Così l’on. Andrea Quartini del M5S in Commissione affari sociali della Camera durante l’esame del provvedimento.

PressGiochi