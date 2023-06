Dl Alluvioni: la nuova estrazione del Lotto e del Superenalotto porterà all’erario altri 45 mln nel 2023 da destinare all’emergenza

Il decreto alluvioni approvato dal Governo Meloni per far fronte all’emenrgenza alluvioni in Emilia Romagna prevede anche in materia di giochi. Il comma 4 dell’articolo 21 autorizza l’Agenzia delle dogane

Il comma 4 dell’articolo 21 autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad istituire estrazioni settimanali speciali del gioco del lotto e del superenalotto al fine di assicurare maggiori entrate al bilancio dello Stato da destinare al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti.

Per l’anno 2023 si prevede, ulteriormente, l’incremento del Fondo per le emergenze Nazionali di cui all’art. 44 del d. lgs. 1/2018 con le maggiori entrate derivanti dal comma 4, il quale prevede che nel medesimo anno l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto, finalizzate ad aumentare la raccolta di gioco, al fine di destinare il maggior utile erariale netto alla citata finalità.

In particolare, con riferimento al gioco del Lotto, considerando che l’utile erariale nel corso dell’intero anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenza un utile erariale medio di 3.816.347,66 euro per concorso.

Con riferimento, invece, al gioco del Superenalotto, considerando che l’utile erariale nel corso dell’intero anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157, si evidenza un utile erariale medio di a 3.993.559,68 euro per concorso.

Sulla base dell’utile erariale medio realizzato nell’anno 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco può ipotizzarsi all’attualità un utile erariale medio di circa 7.800.000,00 di euro per concorso; introducendo un’ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si ipotizza che l’iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche che la norma si prefigge.

Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell’utile erariale complessivo pari all’8% rispetto all’anno 2022, quantificando l’utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

I tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l’ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto sono stimabili in 5 settimane, decorrenti dalla data di adozione della disposizione in esame; pertanto, qualora la disposizione sia adottata entro il 3 giugno p.v., l’ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio p.v., con la possibilità di effettuare fino a 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

Da ciò consegue un maggior utile erariale per l’anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del FEN per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni indicati nell’allegato 1 al provvedimento.

