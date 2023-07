Dl Alluvioni: attesi dalle nuove estrazioni di Lotto e Superenalotto 45 mln di euro nel 2023

La Commissione finanze della Camera nella giornata di ieri ha espresso il proprio parere favorevole sul decreto recante ‘Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023’.

Ripercorrendo il provvedimento, la relatrice Laura Cavandoli della Lega ha ricordato che all’articolo 21 si prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni; istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto.

Al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, la norma dispone che nel 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dalle calamità naturali di cui al provvedimento in esame.

Le norme – si legge nel dossier della Camera che quantifica l’impatto della norma – stabiliscono che, nell’anno 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali istituisca estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed esplicita che, con riferimento al gioco del Lotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale medio per concorso è di 3.816.347,66 euro. Per quanto concerne il Superenalotto, l’utile erariale dell’anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157: ne consegue che l’utile erariale per concorso è di 3.993.559,68 euro. Sommando i due utili si ottiene un valore di circa 7,8 milioni di euro avendo tre estrazioni settimanali per ciascun gioco.

La relazione tecnica sostiene che introducendo un’ulteriore estrazione settimanale per ciascuna delle due tipologie di giochi, considerando quanto avvenuto in passato in occasione di analoghe iniziative, si possa avere da parte dei giocatori un riscontro positivo sull’iniziativa considerate le finalità solidaristiche che la norma si prefigge. La relazione tecnica sostiene che, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché tre, si possa prudenzialmente ipotizzare un aumento della raccolta e dell’utile erariale complessivo pari all’8% rispetto all’anno 2022, quantificando l’utile erariale per concorso in circa 6.300.000,00 di euro.

La relazione tecnica chiarisce che i tempi tecnici di implementazione necessari per introdurre l’ulteriore giornata di estrazione del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto fanno presumere che l’ulteriore giornata di estrazione, per entrambi i giochi, potrà essere introdotta a partire da venerdì 7 luglio p.v., con la possibilità di effettuare fino a 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi.

Da ciò, conclude la relazione tecnica, consegue un maggior utile erariale per l’anno 2023 stimato in 45 milioni di euro, da destinarsi ad incremento del Fondo per le emergenze nazionali per la medesima annualità, a beneficio di interventi in favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da alluvione nel maggio 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono all’Agenzia delle dogane e dei monopoli di istituire, nell’anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto: le maggiori entrate derivanti da tali ulteriori estrazioni sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare perché la norma si limita a destinare le sole eventuali maggiori entrate a finalità di spesa senza incidere sulle entrate già registrate nei tendenziali.

Si rammenta, – si legge nel dossier della Camera di Verifica delle quantificazioni- , che la relazione tecnica stima che dalle ulteriori estrazioni dei giochi previste possa derivare una maggiore entrata di 45 milioni di euro nell’anno 2023.

