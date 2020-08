Dl Agosto: assegnato all’esame della Commissione bilancio del Senato

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, annunciato in Assemblea nella seduta di martedì 18 agosto, è stato assegnato alla Commissione Bilancio per l’esame in sede referente.

Si esprimesanno in sede consultiva anche le Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali.

