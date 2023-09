Djokovic: più soldi ai giocatori dagli sponsor di betting

Novak Djokovic – numero uno al mondo nella ATP di tennis – ha chiesto una revisione delle regole stabilite dalla federazione internazionale (ITF) riguardo le società di scommesse, per

Novak Djokovic – numero uno al mondo nella ATP di tennis – ha chiesto una revisione delle regole stabilite dalla federazione internazionale (ITF) riguardo le società di scommesse, per contribuire a migliorare la situazione finanziaria dei suoi colleghi. Allo stato attuale, ai giocatori è vietato avere sponsorizzazioni di scommesse sul proprio abbigliamento sportivo.

Molti tornei sono sponsorizzati anche da bookmakers e l’ITF ha recentemente nominato Infront Bettor distributore dei dati globali e dei diritti di streaming delle scommesse, il che ha suscitato critiche da parte di Djokovic, cofondatore della Professional Tennis Players Association (PTPA), associazione che si batte affinché i giocatori abbiano maggiore voce in capitolo quando si tratta di prendere decisioni nello sport.

In un recente video caricato sull’account YouTube della PTPA, il 24 volte vincitore del Grande Slam afferma che i giocatori dovrebbero ricevere una quota di almeno il 50% delle entrate generate dagli accordi con le società di scommesse, qualora gli organi che governano il tennis mondiale non siano disposti a cambiare la loro posizione sull’abbigliamento.

Parte del denaro generato da tali accordi va ai piani pensionistici dei giocatori. Tuttavia, Djokovic ha esortato i suoi colleghi a ‘spingere di più’ per ricevere una quota maggiore del denaro mentre stanno ancora giocando, in quanto se un giocatore si ritira quando ha 30 o 35 anni deve aspettare più di 20 anni per iniziare effettivamente a ricevere i benefici della pensione.