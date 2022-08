Divieto pubblicità giochi. Giomi (Agcom): “Ordinato rimozione di 625 contenuti illeciti”

“Abbiamo ordinato la rimozione di 625 contenuti illeciti e, per la prima volta, inibito la diffusione e il caricamento di video analoghi”. Lo afferma Elisa Giomi dell’AGCOM parlando ai microfoni

Lo afferma Elisa Giomi dell’AGCOM parlando ai microfoni del GR1 delle due importanti sanzioni comminate da Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: una a Google quale proprietario di Youtube, dove erano ospitati video e interi canali che violano il Decreto Dignità pubblicizzando casinò on line e gioco d’azzardo, e una alla società Top ADS, creatrice dei video e proprietaria di 5 canali in tema.

“Si tratta – ha spiegato – di iniziative significative anche sul piano del diritto. Di norma, è molto difficile intervenire contro le piattaforme online come Youtube, che si difendono qualificandosi come semplici intermediari, “veicoli” privi di responsabilità editoriale sui contenuti che pubblicano, e che sono generati da altri (“hosting provider passivi” nel gergo della giurisprudenza europea).

Il decreto dignità, però, consente di considerare diretti responsabili “i proprietari del mezzo o del sito di diffusione o destinazione”, come Google rispetto a YouTube. Mira in tal modo a contrastare la ludopatia con ogni mezzo possibile. E noi siamo lieti di aver dato il nostro contributo”.

