Divieto pubblicità ai giochi: Agcom rinvia consultazione sulle nuove linee guida

Durante la riunione del Consiglio di mercoledì 30 aprile, AGCOM ha rinviato nuovamente il via libera alla consultazione relativa alla proposta di modifica delle linee guida che interpretano il divieto di pubblicità per i giochi e per le scommesse del Decreto Dignità.

Il tema è stato oggetto di trattazione del Consiglio durante la seduta del 30 aprile, dopo essere stato rimandato 20 giorni fa per ragioni legate al calendario dei lavori.

In questa occasione, quindi, è stato deciso di non procedere con l’avvio della consultazione pubblica in quanto il Consiglio ha dichiarato di voler esaminare in maniera più approfondita l’intero quadro normativo chiedendo ulteriori approfondimenti.

