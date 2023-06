Divieto promozione gioco d’azzardo: Tar Lazio conferma la decisione dell’AGCOM contro una società di pubblicità

Il Tar Lazio ha respinto la richiesta di sospensione di una ordinanza-ingiunzione emessa dall’AGCOM nei confronti di una concessionaria di pubblicità che aveva violato il Decreto dignità che vieta la pubblicità al gioco d’azzardo.

“L’ambito soggettivo dei destinatari del divieto – si legge nella decisione del Tar – di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, … è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”) è esteso, dal successivo comma 2, “a[l] … committente, …[al] proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e … [all’] organizzatore della manifestazione, evento o attività”;

Per l’effetto, ritenuto – sia pure nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare – che l’avversata determinazione sia indenne da mende, in ragione della sussumibilità del ricorrente nel suindicato novero di soggetti, nei confronti dei quali il divieto in discorso trova applicazione, nonché della riconducibilità del messaggio pubblicitario di che trattasi al divieto di promozione, anche indiretta, di scommesse e giochi con vincite in denaro” conclude.

PressGiochi