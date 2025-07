Distanziometro a Marlengo (Bz): il Consiglio di Stato chiede nuove verifiche sull’impatto espulsivo delle norme per le sale giochi

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l’appello di una società attiva nel settore del gioco lecito e dispone una verificazione tecnica sull’effettivo impatto delle norme provinciali in materia di distanze dai luoghi sensibili, con particolare riferimento al Comune di Marlengo e ai territori limitrofi.

Con una sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) torna oggi a esaminare una questione delicata e ricorrente nel contenzioso tra operatori del gioco lecito e pubbliche amministrazioni locali: l’applicazione del distanziometro, cioè il divieto di installare apparecchi da intrattenimento in prossimità di determinati luoghi sensibili.

Al centro del caso, il diniego di autorizzazione e la conseguente ordinanza di chiusura di una sala giochi a Marlengo (BZ), motivata dal Comune per la violazione della distanza minima dai siti sensibili stabilita dalla normativa provinciale. A detta dell’amministrazione, la sala si troverebbe a meno di 300 metri da una struttura socio-assistenziale rientrante tra quelle tutelate dalla legge.

L’operatore aveva già ottenuto in passato autorizzazioni per la sala, successivamente decadute, e si era visto respingere le domande di rinnovo a partire dal 2021. In primo grado, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano aveva respinto il ricorso dell’operatore, ritenendo legittima l’azione del Comune e fondata la presenza di una struttura sensibile. In appello, il Consiglio di Stato ha rigettato la prima doglianza dell’operatore, che contestava l’effettiva esistenza e qualificazione del sito sensibile, accertando invece che la struttura in questione – una residenza assistita per giovani madri e minori con problematiche – risponde pienamente ai requisiti previsti dalla normativa provinciale.

Tuttavia, il Collegio ha ritenuto meritevole di approfondimento il secondo motivo d’appello, riguardante il possibile “effetto espulsivo” delle norme sul territorio comunale e nei comuni limitrofi. Secondo l’operatore, infatti, l’applicazione rigida del distanziometro porterebbe all’impossibilità pratica di esercitare attività di gioco legale, in violazione dei principi costituzionali di libertà economica (art. 41 Cost.) e uguaglianza (art. 3 Cost.).

Pur riconoscendo che questioni analoghe sono già state ritenute infondate dalla giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione tecnica indipendente per accertare se – nel caso specifico del Comune di Marlengo e dei territori nel raggio di 5 km – l’applicazione delle norme provinciali comporti una “cospicua contrazione del segmento di mercato” delle sale da gioco, e dunque una vera e propria espulsione del settore dall’intero territorio interessato.

La verificazione sarà affidata al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, che dovrà analizzare, tra l’altro, l’offerta disponibile, l’urbanistica vigente e le possibili alternative di delocalizzazione.

Il Consiglio si riserva ogni decisione finale sull’appello in attesa del deposito della relazione tecnica, che dovrà avvenire entro il 10 gennaio 2026.

PressGiochi