Distante (Sapar): “Massima tutela ai minori: dove c’è la tutela della legalità c’è la tutela del lavoro che svolgiamo”

“Come associazione del gioco siamo sempre stati vicina alle istituzione. Come genitori abbiamo l’obbligo di proteggere i minori. Dai dati della GdF devo evidenziare che su 35mila controlli realizzati sono state fatte 48 sanzioni perché il gioco non è solo vietato nelle nostre sale ma i minori non possono proprio entrare nelle sale. Questo non è comunque motivo di soddisfazione. Dobbiamo avere 0 sanzioni, perché dove c’è la tutela della legalità c’è la tutela del lavoro che svolgiamo. Non ci sentiamo controparte delle forze dell’ordine e dello Stato. Lavoriamo dalla stessa parte. Dobbiamo fare leggi specifiche che ci aiutino a tutelare i minori. Dobbiamo tuttavia considerare che molti divieti imposti al gioco fisico, non valgono quando possiamo accedere ovunque al gioco online. Ogni giorno dobbiamo fare di più sul fronte della tutela dei consumatori, solo così daremo dignità maggiore al nostro lavoro”.

Lo ha dichiarato il presidente di Sapar Domenico Distante partecipando al Senato alla presentazione del rapporto 2023 Venduti ai minori da parte del Moige.

PressGiochi