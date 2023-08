Disney pronta a debuttare, con ESPN, nel mercato del gioco d’azzardo

L’emittente televisiva sportiva statunitense, ESPN, di proprietà della Disney, ha annunciato che sta collaborando con il gruppo di scommesse sportive Penn Entertainment per debuttare nel mondo del betting. Per questo

Per questo è intenzionata a rinominare Barstool Sportsbook come ESPN Bet, inserendo così per la prima volta il proprio marchio su una piattaforma di gioco d’azzardo.

In un comunicato di ieir pomeriggio, la proprietà della Disney ha dichiarato che collaborerà con il gruppo di scommesse sportive Penn Entertainment per rinominare Barstool Sportsbook come ESPN Bet. Il lancio è previsto per questo autunno.

ESPN non accetterà alcuna scommessa direttamente. Il presidente di ESPN Jimmy Pitaro ha dichiarato in un comunicato che Penn è emerso come il giusto partner a lungo termine per costruire un bookmaker con marchio ESPN. “Siamo fiduciosi che la combinazione del nostro pubblico con l’esperienza operativa e la tecnologia all’avanguardia di PENN ci offra un’enorme opportunità per servire il numero sempre crescente di consumatori interessati alle scommesse”, ha affermato Pitaro.

L’accordo, in cui Penn pagherà a ESPN $ 1,5 miliardi in contanti in 10 anni e concederà a ESPN $ 500 milioni di diritti per acquistare azioni Penn, ha fatto salire le azioni di Penn fino al 20% nel trading di borsa fuori orario.

“Questo accordo esclusivo e trasformativo con ESPN segna un’altra importante pietra miliare nell’evoluzione di PENN da operatore di gioco regionale statunitense puro a leader dell’intrattenimento nordamericano”, ha affermato il presidente e CEO di Penn Jay Snowden.

PressGiochi