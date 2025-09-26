Newsletter

“Disegniamo la Fortuna con ADM”: inclusione e solidarietà per la Lotteria Italia 2025

26 Settembre 2025

Si è tenuta oggi, nella sede romana di piazza Mastai dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la cerimonia conclusiva della quinta edizione dell’iniziativa “Disegniamo la Fortuna con ADM” dedicata al tema “Disabilità e Cinema”.

L’iniziativa, che unisce arte e inclusione, ha coinvolto numerosi artisti invitati a realizzare i bozzetti destinati alla grafica dei biglietti della Lotteria Italia. I disegni selezionati, dodici in totale, sono stati riprodotti sui biglietti della Lotteria Italia 2025, disponibili per l’acquisto già dal 1° settembre presso le rivendite autorizzate e online.

La selezione delle opere è stata affidata a una Commissione composta da autorevoli esponenti del mondo del cinema, dell’arte e del giornalismo, presieduta da Pierfrancesco Campanella e composta da Alessandro Caruso, Domitilla D’Amico, Jennifer Hackett e Donatella Scipioni. I criteri adottati – originalità, creatività e profondità del messaggio – hanno guidato una scelta che riflette l’eccellenza e la sensibilità artistica dei partecipanti.
La cerimonia della consegna degli attestati di merito artistico agli autori dei bozzetti si è tenuta nella Sala delle Conferenze alla presenza del Direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse.

“Attraverso “Disegniamo la Fortuna con ADM”, l’organizzazione della storica “Lotteria Italia” – che, da sempre, rappresenta fonte di rilevanti entrate per l’Erario – coniuga, in modo virtuoso, il gioco lecito con il valore civico dell’inclusione, offrendo visibilità alle Associazioni impegnate nella promozione dell’integrazione sociale e del benessere delle persone con disabilità”: è con queste parole che Alesse ha voluto sintetizzare lo spirito dell’iniziativa.

Anche quest’anno, per milioni di cittadini, la Lotteria Italia si conferma, dunque, come il tradizionale appuntamento con la fortuna, rappresentando occasione di gioco lecito ed efficace strumento di promozione dei valori della legalità, della responsabilità e della solidarietà sociale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli desidera esprimere un sentito ringraziamento ai membri della Commissione per la generosa partecipazione e agli Enti del Terzo Settore che, con la loro entusiastica adesione, hanno confermato, ancora una volta, il valore culturale e sociale dell’iniziativa.

 

"Disegniamo la Fortuna con ADM": inclusione e solidarietà per la Lotteria Italia 2025

