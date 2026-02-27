Newsletter

27 Febbraio 2026

Direttivo As.tro del 4 marzo 2026: il programma dei lavori e la preview dell’Osservatorio sul Gioco Online illegale

27 Febbraio 2026

Il prossimo 4 marzo 2026 si terrà, in modalità da remoto, il Direttivo di AS.TRO che sarà articolato in due sessioni tematiche per consentire un confronto approfondito sia sulle questioni legate al gioco fisico sia sulle nuove sfide del comparto online.

  • SESSIONE I – GIOCO FISICO (ore 14.30)

La prima parte dei lavori sarà dedicata al comparto terrestre e si aprirà con la relazione introduttiva del Presidente.

Al centro del confronto il Riordino del gioco fisico e lo stato delle interlocuzioni istituzionali in corso, con un aggiornamento puntuale sulle attività del Tavolo Tecnico AS.TRO e sul dialogo tecnico avviato nell’ambito del tavolo ADM–Sogei.

Seguirà la presentazione della Commissione Territorio AS.TRO, con la definizione del relativo perimetro operativo e delle priorità di intervento, strumento ritenuto strategico per presidiare le criticità emergenti a livello locale.

Spazio inoltre all’attuazione del Decreto Sicurezza (c.d. Decreto Piantedosi), con un aggiornamento sulle iniziative avviate dopo la firma del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di Ancona. Infine un approfondimento a cura dell’avv. Marco Caroppo (consulente AS.TRO) sarà dedicato al D.Lgs. 231/2001 messo in relazione al Riordino.

  • SESSIONE II – GIOCO ONLINE (ore 17.00)

Dopo una pausa, i lavori riprenderanno alle ore 17.00 con la sessione dedicata al gioco online.

All’ordine del giorno l’avvio della nuova Sezione AS.TRO GADS, la nomina del nuovo Responsabile di Sezione e del Portavoce oltre alla definizione delle priorità di intervento a partire dai requisiti di tracciabilità degli strumenti di pagamento utilizzabili presso i PVR, la proroga dell’entrata in vigore delle nuove Regole Tecniche, le integrazioni B2B e di tutte le criticità che stanno emergendo nella fase post gara.

Particolare rilievo sarà dedicato poi a Data Room Nexus e alla preview dell’Osservatorio sul Gioco Online Illegale, progetto orientato al monitoraggio strutturato e al contrasto dei fenomeni di illegalità nel digitale. Nel corso della sessione verranno illustrati l’impianto progettuale, gli obiettivi, gli strumenti di analisi e il percorso che condurrà all’evento di presentazione ufficiale.

Ecco il programma dettagliato dei lavori

 



