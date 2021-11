Dipendenze. Don Ciotti su legalizzazione cannabis: “Il nostro paese ha già il gioco d’azzardo e le sigarette, siamo pieni di ambiguità”

“Credo che il tema della legalizzazione della cannabis meriti un tavolo serio, lontano da ideologie e moralismi, per chiedersi cosa è meglio fare, non dimenticandoci che il nostro paese ha

“Credo che il tema della legalizzazione della cannabis meriti un tavolo serio, lontano da ideologie e moralismi, per chiedersi cosa è meglio fare, non dimenticandoci che il nostro paese ha già il gioco d’azzardo e le sigarette, siamo pieni di ambiguità”.

Lo ha affermato Don Ciotti – fondatore di Libera – in occasione della sesta Conferenza Nazionale delle Dipendenze dal tema “Oltre le fragilità” tenuta a Genova nella quale il ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha aperto alla possibilità per l’Italia di legalizzare la cannabis. Ha detto: “Nel momento in cui una parte non proprio irrilevante e un alleato non proprio trascurabile dell’Italia, la Germania, sembra cambiare profondamente linea su questo fronte, credo sia inevitabile che qualche riflessione si faccia anche nel nostro paese”.

A rispondere la ministra Dadone: “È una scelta che l’Italia dovrebbe valutare ma bisogna riuscire a raggiungere la maggioranza al Parlamento, è questo il punto delicato”. Contrari alla proposta la ministra, Maria Stella Gelmini, e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

PressGiochi