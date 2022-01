Digital Services Act. European Lotteries: bene disposizioni del PE contro il gioco online illegale

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sul Digital Services Act (DSA) con 530 voti favorevoli, 78 contrari e 80 astensioni. ”I membri di EL credono fermamente in

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sul Digital Services Act (DSA) con 530 voti favorevoli, 78 contrari e 80 astensioni.

”I membri di EL credono fermamente in un livello elevato di protezione dei consumatori e sono pienamente impegnati nella lotta contro il gioco d’azzardo online illegale. Il DSA prevede una serie di nuove disposizioni che potrebbero essere vantaggiose a tal fine. EL spera che questi siano a disposizione dei suoi membri, in particolare un meccanismo di avviso e azione migliorato, il concetto di segnalatori di fiducia e una maggiore protezione dei consumatori e requisiti per conoscere la propria attività” afferma Arjan van ‘t Veer, Segretario generale di EL.

Il Digital Services Act è un futuro regolamento dell’UE con l’obiettivo di creare uno spazio digitale più sicuro in cui i diritti degli utenti siano protetti attraverso regole per contrastare prodotti, servizi o contenuti illegali online; migliorare la responsabilità e la trasparenza degli algoritmi; e gestire la moderazione dei contenuti. A seguito della pubblicazione della proposta da parte della Commissione europea nel dicembre 2020, gli Stati membri del Consiglio hanno adottato il loro orientamento generale lo scorso novembre.

EL ha esortato il Consiglio prima della sua riunione ad escludere dalla DSA la menzione esplicita dei servizi di gioco d’azzardo e scommesse online. Le modifiche introdotte dal Parlamento prevedono una scelta più trasparente einformata per i destinatari dei servizi digitali; divieto di targeting o tecniche di amplificazione che coinvolgano dati di minori ai fini della visualizzazione di annunci pubblicitari, nonché di targeting individuali sulla base di categorie speciali di dati che consentono di rivolgersi a gruppi vulnerabili. Inoltre, i destinatari dei servizi digitali e le organizzazioni che li rappresentano devono poter chiedere un risarcimento per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto delle piattaforme dei propri obblighi di due diligence.

“Oggi EL accoglie con favore il sostegno degli eurodeputati, in particolare del relatore Christel Schaldemose, per migliorare la proposta della Commissione europea di creare uno spazio digitale più sicuro per tutti. Questo segna un aggiornamento fondamentale nella regolamentazione di Internet nell’UE.” aggiunge Arjan. Ora che il Parlamento europeo ha raggiunto la sua posizione, si apre la strada verso i negoziati tra tutte e tre le istituzioni che vedranno il testo definitivo del futuro regolamento.

Le norme DSA potrebbero entrare in vigore già nel 2023. EL continuerà a monitorare da vicino e a partecipare attivamente a questa discussione nel migliore interesse dei suoi membri.

PressGiochi