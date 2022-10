Digital Crocodiles irrompe sul mercato dell’iGaming

A Gennaio 2022 Ivan Faulisi fonda Digital Crocodiles con l’obiettivo di fornire servizi di qualità ai maggiori player del settore del gioco: software provider, operatori e siti di comparazione.

Digitalcrocodiles.com nasce come agenzia di marketing digitale che offre servizi di traduzione in più di 40 lingue, Content Marketing, SEO, PPC e Web development. In breve tempo riesce a ritagliarsi un’ottima fetta di mercato riuscendo a collaborare con nomi di rilievo del settore dell’iGaming.

Vista la rapida crescita, col passare dei mesi il team di Digital Crocodiles inizia a sviluppare anche altri progetti che ora iniziano a prendere forma.

L’obiettivo è quello di diventare uno dei maggiori player nel marketing digitale all’interno del settore del gioco legale e, data l’esperienza pluriennale di Faulisi, possiamo aspettarci risultati notevoli.

Da qualche giorno è andato live il primo sito ispirato a una delle slot di Pragmatic Play più amate dai giocatori italiani, ovvero SweetBonanza.it e uno dei titoli di punta del momento targato Spribe come il gioco Aviator.

Questo è solo il primo passo verso la creazione di un vero e proprio network che pone al centro del progetto i giocatori, i quali possono usufruire di contenuti localizzati e creati ad hoc per le loro esigenze.

Ivan Faulisi, Managing Director & Co-Founder di Digital Crocodiles ha dichiarato: “Il progetto di Digital Crocodiles è molto ambizioso ma siamo sicuri che nel lungo termine darà i suoi frutti. Puntiamo a servizi di qualità per il B2B e contenuti chiari, compliant e localizzati per il B2C. Ci stiamo preparando per il 2023 che sarà sicuramente un anno ricco di novità per i nostri partner!”

PressGiochi