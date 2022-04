Di Paola (Domusbet): “Un flipper totalmente innovativo per il mercato italiano”

Oltre alle scommesse anche il puro intrattenimento trova spazio in casa Domusbet. Si tratta dei flipper ‘JJP Pinball Fest’ di produzione americana Jersey Jack Pinball Inc che Luxury Games ha

Oltre alle scommesse anche il puro intrattenimento trova spazio in casa Domusbet.

Si tratta dei flipper ‘JJP Pinball Fest’ di produzione americana Jersey Jack Pinball Inc che Luxury Games ha deciso di distribuire nel mercato italiano.

“Sono flipper che si collegano in bluetooth e wifi e quindi permettono all’utente di giocare da casa ed interagire con i propri amici anche da remoto” ci spiega Francesco di Paola proprietario di Domusbet e Luxury Games.

“Macchine diverse e più performanti rispetto a quelle che conosciamo sul mercato italiano per le quali stiamo procedendo alla richiesta di nulla osta come previsto dalla nuova normativa e quindi per metterle in esercizio il prima possibile. Questo consentirà ai noleggiatori e a tutti coloro che vorranno, di ospitarle nel proprio locale. E’ un elemento importante perché permette di regolamentare un settore che ha delle falle in alcuni punti critici.

Nasciamo nel 1958 come noleggiatori e con l’evolversi del settore abbiamo diversificato. I flipper sono sempre stati il nostro punto di forza negli anni 80 e oggi abbiamo preso l’esclusiva di questo prodotto per portarlo in Italia. Questo ci permette di far conoscere al giocatore un nuovissimo ed innovativo prodotto”.

VEDI L’INTERVISTA DI PRESSGIOCHI AL MINUTO 15′ 30”

PressGiochi