Di Faustino (Nomisma) al forum Acadi: “Il contributo al fisco dal comparto per il 50% deriva dagli apparecchi di intratteniemento”

“Dal 2019 al 2024 abbiamo avuto una crescita del 10% della spesa degli italiani nel gioco e nello stesso periodo

Il canale on line ha visto crescere il proprio peso passando dal 33% sull’intera raccolta del gioco pubblico per arrivare al 59% nel 2024.

Gli italiani amano giocare e i giochi più diffusi sono le lotterie istantanee, il Lotto, i giochi numerici e le lotterie nazionali.

Interessante vedere che la motivazione che spinge gli italiani a giocare è in primo luogo il divertimento, l’intrattenimento (il 57%). Ma c’è anche un 21% che lo considera purtroppo un modo per realizzare dei guadagni economici.

Le misure di contrasto al gioco patologico possono essere efficaci. Il 69% degli intervistati ha detto di avere visto una campagna di sensibilizzazione.

Non si può trascurare l’impatto positivo che il gioco pubblico può avere sugli aspetti economici della società.

Impatto sul lavoro, con 147mila occupati direttamente e 324 addetti coinvolti nel sistema economico.

Il contributo al fisco è costituito per il 50% dagli apparecchi da intrattenimento nonostante catalizzi solo il 21% delle somme giocate”.

Lo ha dicharato Emanuele Faustino (Responsabile Industria, Retail e Servizidi Nomisma) nel corso dell’evento “La tutela effettiva della salute per il futuro del comparto”.

