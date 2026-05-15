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Deutsche Bank torna a puntare su Cirsa e assegna un potenziale rialzista del 57%

Deutsche Bank ha ripreso la copertura su Cirsa con una raccomandazione decisamente positiva. L’istituto tedesco consiglia infatti di “acquistare” le azioni della società e fissa un prezzo obiettivo di 20

15 Maggio 2026

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Deutsche Bank ha ripreso la copertura su Cirsa con una raccomandazione decisamente positiva. L’istituto tedesco consiglia infatti di “acquistare” le azioni della società e fissa un prezzo obiettivo di 20 euro per titolo, rispetto ai 12,74 euro della chiusura di mercoledì, indicando così un potenziale rialzista vicino al 57%.

La valutazione di Deutsche Bank si basa sulle buone prospettive attese per i risultati del primo trimestre del gruppo specializzato nel settore del gioco e dell’intrattenimento. Gli analisti prevedono un aumento dell’8,7% del fatturato consolidato della società.

Per divisioni, la banca si attende che il business dei casinò registri una crescita dei ricavi del 9%, dopo il +5,4% del trimestre precedente. In queste previsioni è già inclusa l’integrazione delle recenti acquisizioni effettuate dalla società in Marocco e di quattro casinò in Perù.

Nonostante l’impatto negativo delle valute, in particolare per la debolezza del dollaro a Panama e del peso colombiano, Deutsche Bank ritiene che i margini della società possano rimanere stabili. “Ci aspettiamo che i margini possano reggere nonostante venti contrari valutari pari a circa 2-3 milioni di euro”, hanno indicato gli analisti della banca tedesca.

Per quanto riguarda il business delle slot machine in Spagna, Deutsche Bank prevede un altro trimestre “solido”, con una crescita dei ricavi dell’8%, superiore al +5,4% registrato tra ottobre e dicembre 2025.

Gli esperti evidenziano inoltre la solidità operativa di questa divisione, i cui margini si sono mantenuti sopra il 50% negli ultimi quattro trimestri, superando ampiamente la guidance di medio periodo fissata dalla stessa società, che prevede margini superiori al 45%.

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Fonte immagine: https://monterrassa.cat/es

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