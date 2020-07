Derby della Mole crocevia per lo scudetto. Juventus favorita a 1.28

Sulla strada della Juventus verso lo scudetto c’è il Torino nel derby della Mole. I bianconeri iniziano con i granata una settimana probabilmente decisiva per il tricolore visto che, dopo il Toro, affronteranno Milan e Atalanta. La squadra di Sarri, dalla ripresa del campionato, non ha sbagliato un colpo vincendo tutte le 3 partite giocate post-lockdown, con un totale di 9 gol fatti ed uno solo subito. Le previsioni degli esperti di Sisal Matchpoint parlano di una Juve capace di allungare la scia di successi, i bianconeri sono infatti nettamente favoriti, a 1.28, i granata sono reduci da 2 sconfitte consecutive con Cagliari e Lazio e non sembrano in grado di imporsi allo Stadium, opzione a 11.50. Alta anche la quota pareggio, a 5.50. Nessun dubbio tra gli scommettitori sulla vittoria bianconera, su cui ha puntato il 98%. Le vittorie della Juventus portano tutte la firma di Ronaldo, sempre in gol dalla ripresa del campionato. Su Sisal Matchpoint si può puntare su CR7 contro tutto il Torino, con il portoghese a 2.35, i granata a 3.60 e il pareggio a 2.50.

Sfida decisiva anche per la Lazio, prima inseguitrice della capolista, che ospita il Milan con l’attacco spuntato. Squalificati Immobile e Caicedo, Inzaghi dovrà studiare una soluzione per imporsi contro i rossoneri e non sarà facile, almeno a guardare le quote che parlano di una gara equilibrata. I capitolini sono sì favoriti, a 2.40, ma il Milan è indietro di poco, a 3.00, l’opzione pareggio è a 3.30. Fiducia ai biancocelesti dagli scommettitori, 8 su 10 hanno scelto il segno 1 nel match. La Lazio viene da due vittorie in rimonta con Fiorentina e Torino, l’idea di un altro ribaltone con i rossoneri si gioca a 7.00.

Dopo la goleada rifilata al Brescia, l’Inter ospita il Bologna dell’ex Mihajlovic. I nerazzurri sono nettamente favoriti per la conquista dei 3 punti, a 1.50, gli emiliani arrivano dal pareggio interno contro il Cagliari, il blitz a San Siro vale 6.25, il pareggio si gioca a 4.50. Non si ferma più l’Atalanta che, contro il Napoli, ha centrato la quarta vittoria di fila dalla ripresa del campionato e ipotecato la qualificazione in Champions League. La Dea è attesa da una trasferta insidiosa contro il Cagliari in ripresa ma la strada è in discesa per i nerazzurri, avanti a 1.55 contro il 5.50 dei sardi e il pareggio a 4.50. Il 90% degli scommettitori crede in un altro successo dei bergamaschi.

La 30esima di Serie A si chiude al San Paolo con la sfida tra le due deluse del campionato, Napoli e Roma. Entrambe hanno detto addio al sogno Champions, ora non resta che contendersi il quinto posto. La squadra di Gattuso si è fermata con l’Atalanta dopo 5 vittorie di fila, alla Roma va molto peggio dopo le due sconfitte di fila con Milan e Udinese. I giallorossi, in profonda crisi, devono evitare il terzo KO di fila e l’aggancio dei partenopei, visti i soli 3 punti di vantaggio sulla banda di Gattuso. Le quote favoriscono gli azzurri, a 2.10, a 3.40 il blitz romanista al San Paolo, il segno X vale 3.60. Gli scommettitori scelgono il Napoli, l’85% ha infatti puntato sul segno 1 nel match.

PressGiochi