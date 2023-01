Denunce querele degli ex gestori che stanno partecipando alla Class Action contro la Stanleybet

Nell’articolo del 24 Novembre 2022, su Pressgiochi, si dava la notizia dell’avvenuto deposito presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Roma della Class Action di alcuni ex gestori contro la Stanleybet, con il Numero di ruolo 69936/2022.

Nello stesso articolo, inoltre, veniva detto che gli avvocati stavano valutando se presentare un esposto all’autorità giudiziaria per accertare se nell’omesso versamento da parte della Stanleybet si potevano configurare eventuali reati a danno dell’erario e dei gestori co-obbligati in solido.

E stavano valutando, altresì, se presentare querela denuncia o costituirsi parte civile nell’inchiesta attuale della procura di Catanzaro, che ha fatto sequestrare marchi ed insegne, come riportato dall’agenzia ANSA e da altri media.

Alla fine, si è deciso di presentare da parte degli ex gestori, che stanno partecipando alla Class Action, delle denunce querele contro la Stanleybet Malta Ltd e contro la Stanleybet International Ltd, presso le rispettive procure di residenza degli ex gestori.

In tali denunce querele, – fa sapere Riccardo Calantropio, promotore della class action, al fine di citare in giudizio anche la Stanleybet International Ltd, oltre alla già citata Stanleybet Malta Ltd, si evidenzia “la consapevolezza della società della normativa vigente avvalorata dalla giurisprudenza interna e comunitaria in danno dei titolari dei centri fiduciosi della regolarità fiscale”. Gli ex gestori sono, infatti, costretti a cercare soluzioni che non li compromettano ulteriormente, come appunto le Class Action, chiamando in giudizio tutti i co-obbligati in solido, come individuati dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 2018 relativa all’imposta unica.

