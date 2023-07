Delega fiscale: respinta la proposta per supprimere l’ISI e coinvolgere gli enti locali nelle entrate dai giochi

Prosegue in commissione finanze del Senato l’esame della Delega fiscale dopo la presentazione degli emendamenti.

Tra le proposte dichiarate inammissibili ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento, e sulle quali anche la Commissione bilancio ha espresso, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti riferiti ai giochi n. 13.25 e 13.26.

La proposta a firma Turco e Croatti chiedeva che “Al comma 2, lett. h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “destinazione delle entrate erariali derivanti dal gioco con vincita in denaro direttamente alle Regioni e ai Comuni in funzione della provenienza del profitto da destinare al finanziamento di progetti di prevenzione e assistenza contro il gioco d’azzardo.”

Mentre la proposta a firma Biancofiore e Salvitti mirava a “Al comma 2, lett. h, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente periodo: «A far data dal 1° gennaio 2024 l’Imposta sugli Intrattenimenti di cui al Dpr 640/72 è soppressa.».

