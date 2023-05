Delega Fiscale. Parlati (SGI): “Riforma, occasione unica per innalzare gli standard di sicurezza dei punti di gioco”

“Un settore regolamentato e controllato dallo Stato che ha consentito di poter intervenire a garanzia del consumatore canalizzando risorse a favore dello Stato con una rete di vendita di 100mila negozi specializzati e pubblici esercizi, 6mila imprese e 150mila addetti.

Condividiamo le linee contenute nell’articolo 13 entro i quali articolare la riforma del settore dei giochi legali, principi cardine che dovranno essere al centro di grande attenzione e di una proficua collaborazione con le associazioni di categoria in fate di attuazione operativa”.

Così Gennaro Parlati presidente di Sistema Gioco Italia in occasione delle audizioni sul gioco pubblico all’interno della discussione sulla Delega Fiscale tenute in Commissione finanze alla Camera oggi.

L’industria del gioco è cambiata negli anni in modo significativo e l’avvio della riforma è una opportunità unica per ridefinire l’assetto del gioco che tenga conto che tenga conto degli sviluppi del settore armonizzando norme chiare trasparenti e uniformi capaci di tutelare in modo significativo i consumatori e innalzare ulteriormente i livelli di qualificazione del settore.

Va dedicata attenzione al principio dell’adeguata concertazione tra Stato Regioni ed enti locali: è utile introdurre il principio di concertazione al quale ci auguriamo di partecipare avendo cura di garantire regole nazionali omogenee che consentano una uniforme dislocazione dell’offerta di gioco da un lato garantendo una distribuzione strutturata del settore nel territorio e consentendo una adeguata pianificazione degli investimenti legati alle concessioni.

La riforma è l’occasione per innalzare gli standard qualitativi di sicurezza dei punti vendita del gioco legale tramite la formazione dei titolari, andrebbe valutata la possibilità di introdurre agevolazioni per punti vendita che rispondono a specifici canoni di qualità e sicurezza, con ri8ferimento all’interdizione dei minori e alla tutela dei giocatori vulnerabili.

Importante intervenire sulle attività online illegali sconosciute al fisco che creano attività parallele alla rete legale introducendo anche una regolamentazione per i PVR.

Secondo SGI va riservata attenzione all’adeguamento delle disposizioni sul Preu. Rispetto ai paesi europei, il sistema di tassazione italiana è il più elevato, negli ultimi anni si segnalano ben 5 incrementi. Ulteriori aumenti della tassazione non sarebbero sostenibili perché impedirebbero di innalzare anche gli standard di sicurezza. E’ fondamentale assicuarre stabilità fiscale mantenendo inalterati gli attuali livelli di prelievo erariale.

Necessario evidenziare l’importanza di valorizzare la specificità delle reti esistenti delle sale bingo, frutto di venti anni di integrazione con il territorio. Stessa cosa si dica dell’ippica e dei suoi 40 ippodromi che possono diventare punti specializzati di gioco”.

PressGiochi